Juve, oggi la tavola rotonda del Next Gen Day: i dettagli

Oggi l'incontro formativo organizzato dalla Juventus all'Allianz Stadium, in collaborazione con la Lega Pro: ecco il resoconto della giornata

redazionejuvenews

Giornata importante oggi all'Allianz Stadium. I dettagli direttamente dal sito ufficiale della Juventus: "Opportunità. È stata questa una delle parole più importanti, se non la più importante, che è emersa dalla tavola rotonda dal tema "Le seconde squadre in Italia e in Europa, modello per il futuro?". Un incontro formativo organizzato da Juventus all'Allianz Stadium, in collaborazione con Lega Pro, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, anche di Gabriele Gravina, Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro e di Lorenzo Casini, Presidente della Lega Serie A.

È iniziato così il Next Gen Day, con questa tavola rotonda fortemente voluta per approfondire un tema importante come quello delle seconde squadre in Italia, con la volontà di dare vita ad un fattivo dibattito per riflettere sul progetto allargando anche lo sguardo al di fuori del nostro Paese. E su questo ultimo punto, infatti, sono state preziose le testimonianze di alcuni esperti del settore e professionisti che stanno sperimentando e hanno sperimentato questa realtà in altri paesi europei. Pablo Longoria, Presidente del Marsiglia e Andrea Berta, Direttore Sportivo dell'Atletico Madrid sono soltanto alcuni nomi di coloro che hanno contribuito a rendere ancora più ricco questo appuntamento, oltre agli interventi di Alvaro Morata e Sami Khedira, due ex bianconeri che hanno avuto la possibilità di crescere passando proprio dalle seconde squadre.

Il Next Gen Day proseguirà alle ore 14:30 con la prima volta all'Allianz Stadium per la seconda squadra bianconera che affronterà il Mantova nella quindicesima giornata di campionato. Il modo migliore per chiudere questa giornata dal marcato sapore di futuro".