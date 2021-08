Tardelli: “Juve? Hanno risolto il problema Ronaldo. Ammesso fosse un problema. Ma ora…”

L'ex giocatore ha parlato

Marco Tardelli, ex giocatore, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport circa l'addio di Cristiano Ronaldo dalla Juventus direzione Manchester United, l'inizio, non di certo scoppiettante del nuovo campionato di Serie A contro l'Empoli e l'Udinese e della gestione della dirigenza bianconera del club negli ultimi tre anni (dopo l'addio di Beppe Marotta) sotto tre guide tecniche differenti (Maurizio Sarri, la scommessa Andrea Pirlo e il ritorno di Massimiliano Allegri). Queste le parole di Marco Tardelli al noto quotidiano: "La situazione della Juventus in Serie A? Non bella. Hanno risolto il problema Ronaldo. Ammesso fosse un problema. Per me non lo era, adesso resta un grosso problema per i bianconeri: non segnano.