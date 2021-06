Taffarel: “Buffon ha fatto bene a tornare dove tutto è iniziato”

L'ex portiere ha parlato

"Ha fatto molto bene perchè Parma è la città dove ha cominciato, è cresciuto consacrandosi ad alti livelli. C’è l’aspetto romantico ma anche quello sportivo: è tornato per giocare e dimostrare che è ancora un campione. Una bellissima notizia per società, città, piazza e tifosi. Gigi è un personaggio che ammiro molto e per il quale nutro grande rispetto, il ritorno al Parma farà bene, soprattutto, a lui che sarà motivato a dare il meglio ogni giorno”.