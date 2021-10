Tacchinardi: “La vittoria contro il Chelsea ha ridato lo spirito alla Juve”

L'ex centrocampista bianconero ha analizzato il momento della Juve dopo la vittoria di ieri

"Penso che i centrocampisti che sono stati il tallone di Achille della Juventus in queste ultime partite, ma anche nello scorso anno, stiano crescendo molto anche con l'inserimento e l'evoluzione tattica di Locatelli. Allegri vede una luce, finalmente una crescita. Oggi Locatelli è il giocatore che prende in mano la squadra. Il Chelsea ha ridato coraggio e spirito alla Juve. La squadra era veramente in difficoltà ma, ora la Juve ha ritrovato uno spirito battagliero fino alla fine. Questa squadra non può fare a meno di Cuadrado e secondo me Allegri lo sa bene".