Tacchinardi: “La Juve ha grandi limiti di personalità e mentalità”

Sul centrocampo bianconero ha aggiunto: "È da qualche anno che la Juve sta cercando un leader, senza trovarlo. Secondo me l'estate scorsa c'è stato troppo ottimismo intorno al rilancio di Pogba, al netto ovviamente della successiva squalifica. Oppure non vi erano le possibilità economiche, fatto sta che la Juve non è riuscita ad ingaggiare un giocatore in grado di prendere per mano il reparto, e quindi la squadra. Rabiot è un ottimo giocatore ma non è un leader, Locatelli non riesce a fare il salto di qualità e da almeno due anni il centrocampo della Juve continua a zoppicare".