Tacchinardi: “Juve-Milan sarà uno snodo cruciale per i bianconeri”

L'ex centrocampista bianconero ha parlato

Dopo la brillante vittoria di Champions, la Juventus di Max Allegri ora vuole ripetere quanto di buono fatto anche nel delicatissimo big match di domenica sera contro il Milan. Serve a tutti i costi infatti una vittoria per i bianconeri, sia per il morale, ma soprattutto per non aumentare ulteriormente il distacco in classifica con i rossonoeri.