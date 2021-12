Tacchinardi: “Fino a qualche settimana fa la Juve era data per morta. Ora sta iniziando a mettere pressione”

L'ex centrocampista bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni sul momento che sta vivendo la Juve e sul suo reinserimento nella lotta Champions

Juve che è riuscita anche ad accorciare di parecchio la classifica, riducendo ora il distacco dal quarto posto a 6 punti, in attesa di sapere come uscirà il Napoli dal confronto con il Milan questa sera a San Siro. Ma quel che è certo, è che ora anche la Juve inizia a fare un pò di paura a chi le si trova davanti, come sostenuto anche dall'ex centrocampista Alessio Tacchinardi ai microfoni di TMW Radio.

"È stata una prestazione da squadra esperta, non ha mai staccato la spina. Non era una partita facile ma l’ha vinta con coraggio e fiducia. La Juve non doveva fallire e non ha fallito. Fino a 15 giorni fa sembrava un campionato finito, oggi invece la Juve comincia a mettere un po’ di pressione”.