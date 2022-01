Tacchinardi: “Dybala dovrebbe fare certi sguardi anche in altre sfide”

L'ex giocatore della Juve ha rilasciato delle dichiarazioni sul momento dei bianconeri

SU DYBALA E SMS - "Milinkovic ormai è un giocatore pronto per una big, mi piacerebbe vederlo fuori dalla Lazio. Ha raggiunto la piena maturità. Dybala negli ultimi anni ha fatto poche stagioni ad alto livello. Come la Juve è spalle al muro, così lo è Dybala. Dice che non deve dimostrare niente ma non è così. Ogni domenica devi farlo e le ultime stagioni non ha fatto nulla. Sono curioso di vedere in questi ultimi 4 mesi cosa farà. Deve fare un finale di altissimo livello. Critico Dybala perché dovrebbe fare certi sguardi anche in altre sfide. Per me i capitani hanno un altro tipo di spessore, ma c'è anche da dire che a ottobre la Juventus ha mandato una email per il contratto. Poi dopo sono cambiate le cose, forse ora il giocatore si sente tradito. Forse meglio non esternare certe cose, è stata gestita male la situazione".