Tacchinardi: “Allegri deve trovare la vera Juve entro 10 giornate”

L'ex centrocampista ha rilasciato delle dichiarazioni sulla Juve

La sconfitta di sabato contro il Napoli ha portato ulteriore sconforto nell'ambiente bianconero, con la Juventus che non aveva mia registrato un avvio di stagione cosi negativo. I bianconeri infatti, hanno totalizzato appena un punto nelle prime tre giornate disputate e questo non ha fatto altro che alimentare le polemiche dei sostenitori juventini, i quali sono molto preoccupati per l'attuale situazione in cui si trova la loro squadra del cuore.