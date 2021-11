SudTirol-Juve U23 2-0: niente da fare per i giovani bianconeri

Niente da fare per i giovani bianconeri della Juve Under23, sconfitta 2 a 0 dal fortissimo SudTirol, ancora imbattuto e primo in classifica

Sconfitta per la Juventus Under 23, che non riesce ad imporsi contro il fortissimo Sud Tirol. Sul proprio sito ufficiale il club bianconero ha pubblicato un commento della partita: "L'Under 23 di Mister Zauli manca l'appuntamento con la vittoria in trasferta a Bolzano. Con due reti nel primo tempo passa il Sud Tirol, in una gara praticamente mai in discussione. Non inizia male la Juve, che si fa subito vedere con uno squillo da fuori area di Soulé, parato dal portiere di casa. Il resto del primo tempo però, praticamente, è quasi soltanto un monologo dei padroni di casa, che legittimano la prima posizione nel girone. Al 17' Garofani deve fare gli straordinari per evitare il gol su un cross insidioso dei padroni di casa. Il Sud Tirol 5 minuti dopo passano però in vantaggio, con una punizione dal limite battuta da Casiraghi. Alla mezz'ora la Juve perde Riccio per un brutto scontro di gioco con Broh, ma le cattive notizie non sono finite: al 41' è Rover a raddoppiare, di testa.