Storie di Supercoppa italiana: le migliori vittorie bianconere

TORINO – Il sito web ufficiale della Juventus ha pubblicato le migliori di vittorie bianconere da quando esiste la Supercoppa italiana. Ecco le più importanti: “La Juventus conquista la sua prima Supercoppa solo all’ottava edizione. Il trofeo nasce nel 1988, in anni nei quali i bianconeri non vincono i campionati e si aggiudicano il diritto alla finale solo una volta, in virtù del successo in Coppa Italia nel 1990. Nel 1996 parte una rincorsa che vedrà la Juventus recuperare le posizioni sulla concorrenza. Lo fa nell’ennesima puntata della serie Juventus contro Parma, andata in scena in tutte le competizioni l’anno prima: Serie A, Coppa Italia e Coppa Uefa. Si gioca il 17 gennaio e il Delle Alpi è avvolto dalla nebbia. La rete che decide l’incontro è opera del capitano Gianluca Vialli ed arriva poco dopo la mezzora.

CR7 IN ARABIA SAUDITA

La Supercoppa si internazionalizza, diventa un evento globale e – quasi come conseguenza logica – non può che avere il fuoriclasse più noto al mondo nella parte del protagonista. Il 16 gennaio 2019 la finale tra Juventus e Milan si disputa a Jedda, in Arabia Saudita. Anche in questo caso basta un gol per aggiudicarsi l’intera posta. A segnarlo al sedicesimo della ripresa è Cristiano Ronaldo, con una deviazione di testa su assist di Miralem Pjanic. Per il 7 portoghese è il primo titolo vinto da bianconero, un motivo in più per sentire la vittoria particolarmente gradita.

LA SFIDA DEI PORTIERI

Quando si vince di misura, mantenendo la porta imbattuta, è molto probabile che anche i portieri abbiano fatto la differenza. Ed è esattamente ciò che succede in Juventus-Milan: mentre Donnarumma si fa sorprendere dal colpo di testa di Cristiano Ronaldo, Szczesny è attento in ogni situazione, soprattutto su una conclusione di Calhanoglu quando ancora il risultato è di 0-0.

OTTO VOLTE

Il primo Gianluca Vialli, l'ultimo Giorgio Chiellini: i capitani che hanno alzato la Supercoppa rappresentano due pezzi fondamentali dell'anima bianconera (e di trofei, anche più importanti, ne hanno alzati altri…). Con 8 successi, la Juventus è la squadra che detiene il maggior numero di Supercoppe e proprio la sfida di Jedda contro il Milan ha determinato il prevalere sul maggiore concorrente, fermatosi a quota 7″.