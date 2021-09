Solskjaer annuncia il ritorno in campo di CR7 con lo United: “Domani ci sarà sicuramente”

Solskjaer annuncia il ritorno in campo di CR7 con lo United

redazionejuvenews

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Newcastle annunciando il ritorno in campo dell'ex attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, che metterà di nuovo piede sul prato dell'Old Trafford dopo tantissimi anni: "Siamo tutti felici del suo ritorno e non vedo l'ora che arrivi domani. Ha avuto un buon pre-campionato e giocato in Nazionale. Sicuramente lo farò entrare in campo. Sappiamo cosa ha ottenuto in carriera e cosa può ancora ottenere. Ha speso la sua vita con grande disciplina e massima professionalità.

Il focus all'interno della squadra è cambiato: con l'arrivo di Cristiano e di Raphael (Varane) i giocatori non possono più dare il 95% in allenamento, l'asticella si alza con giocatori vincenti come loro. Come è stato in allenamento? E' stato bravo. Certo, abbiamo seguito la sua carriera da lontano da quando è partito qui e tutti sono molto contenti di averlo di nuovo. Può parlare da solo, ma sembra come se anche lui fosse felice di essere tornato. L'umore è stato molto buono, ha lavorato bene e non vediamo l'ora che arrivi sabato.

Tutti si evolvono e si sviluppano durante la loro carriera. Certo Cristiano è un giocatore diverso da quello che se n'è andato, ma è ancora così in forma, cercherà nei prossimi anni di giocare il più possibile, segnare il più possibile come può. Sta aggiungendo qualcosa in più che non abbiamo. Le sue abilità nella squadra, il mix delle sue abilità, beh, nessuno li ha davvero, perché è uno dei migliori giocatori che abbia mai giocato. Numero 7 da Cavani a Ronaldo? Cristiano ha telefonato a Edinson e si sono parlati e fargli passare la maglia mostra solo il rispetto che ha per Cristiano ma anche Cristiano parlando con Edinson mostra la rispettare l'altro modo. Due professionisti e giocatori di alto livello, ed esseri umani".