Juventus-Spezia 2-0: tanta fatica, decidono Vlahovic e Milik

Nella seconda gara interna consecutiva bianconeri vincono soffrendo. Ancora in gol il centravanti serbo su punizione e prima rete del polacco

Dopo il pareggio contro la Roma, la Juventus torna in campo all'Allianz Stadium per la sfida contro lo Spezia. La partita inizia con gli ospiti chiusi, che fanno densità davanti alla propria area, mentre la Juve cerca il varco con il giropalla. Ma la svolta arriva subito. Cuadrado subisce fallo in una posizione interessante. Dusan Vlahovic si incarica della punizione e realizza uno splendido gol su cui Dragowski non può fare nulla. Secondo gol consecutivo su punizione dopo quello con la Roma. Al 9' è 1-0. La squadra di Gotti continua a restare compatta senza concedere campo alla Juve ed è Miretti, con personalità, a cercare le giocate per trovare il varco giusto. Nella parte finale del primo tempo lo Spezia prova a spingersi in avanti, ma la difesa bianconera evita i pericoli. La squadra di Allegri col passare dei minuti sembra fare più fatica nello sviluppo della manovra, grazie all'applicazione tattica e al pressing degli avversari, che prendono così ulteriore coraggio. Il finale del primo tempo è rovinato dall'infortunio alla caviglia di Szczesny, uscito in barella, con le mani sul volto. Al suo posto Perin.

La ripresa ricomincia con uno Spezia ancora intraprendente e dopo 9 minuti Allegri prova a dare una scossa con gli ingressi di Di Maria e Kostic per Kean e Cuadrado. La partita però rimane bloccata grazie al grande pressing degli uomini di Gotti. La Juve allora prova trovare il raddoppio ancora su calcio piazzato. Su calcio d'angolo Vlahovic incorna di testa ma Dragowski respinge d'istinto sulla linea. E' una Juve che non riesce a sfruttare il possesso palla nella trequarti avversaria, mancando di precisione e non sfondando il muro eretto dai liguri. A 8 dalla fine la chance è per Danilo, che però affretta e spara alto il tiro. Nel recupero Miretti con una splendida giocata si libera sulla fascia e serve un assist perfetto al subentrato Milik: il polacco si gira e infila Dragowski per il 2-0.

Una partita molto più sofferta rispetto alle aspettative. A Torino si è presentato uno Spezia quadrato e concentrato, convinto di potersi giocare le proprie carte. Come contro la Roma, la Juve ha sbloccato subito la gara con una punizione di Vlahovic. Ma poi la squadra di Allegri non ha sfruttato il vantaggio per dominare la gara, tenendola aperta fino alla fine. Nel recupero è arrivata la liberazione con una doppia buona notizia: Miretti è pronto per essere decisivo e Milik si è già sbloccato. In attesa degli acquisti e degli infortunati, tre punti fondamentali.