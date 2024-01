Serie A, la classifica dopo 22 giornate: Juve di nuovo seconda…

Con la vittoria della Roma sulla Salernitana si è conclusa la 22esima giornata di SerieA. In testa alla classifica c'è ancora l'Inter, prima con 54 punti e ancora una partita da recuperare. La Juve insegue con 53 punti, pronta al controsorpasso in caso di vittoria nel derby d'Italia in programma la prossima domenica. Lo scontro diretto tra nerazzurri e bianconeri rischia di essere decisivo per il proseguo della stagione.