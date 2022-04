Sconcerti: “Inter tornata favorita. Le plusvalenze hanno alterato qualcosa?”

Il noto giornalista, sul Corriere della Sera, ha analizzato la situazione della lotta scudetto e il tema dell'inchiesta sulle plusvalenze.

redazionejuvenews

Il direttore Mario Sconcerti, sulle pagine del Corriere della Sera, ha analizzato la sempre più incerta lotta scudetto: "Il Milan si è perso a Torino, ha accettato una lotta fisica che non è il suo gioco ma che l’ha molto distratto dalla ricerca di qualità. [...] Pareggiare a Torino è un buon risultato a ottobre o gennaio, non adesso e non senza dare mai una dimostrazione di superiorità. Non è una novità per il campionato. Il Napoli ha perso in casa con la Fiorentina, l’Inter ha giocato male due mesi e si ritrova potenzialmente ancora in testa alla classifica.

È come se nessuna delle prime avesse davvero la differenza per dire parole giuste e farsi ascoltare. Nel giorno per giorno, oggi il Milan restituisce il favore del pronostico all’Inter, portatrice anche di un calendario migliore. Cento anni di statistiche dicono che il Napoli ha perso troppe partite per stare dentro i numeri giusti, non si vince con sei sconfitte, ma anche i numeri non sanno tutta la verità. [...] Al Milan sta mancando Leao [...] Manca nel Milan il giocatore che si alza sugli altri, quello che prende in mano la squadra a prescindere dalle prestazioni. Quello che era Ibrahimovic".

Sconcerti poi si è soffermato sulle vicende extra campo che stanno occupando le cronache calcistiche, dalle partite rinviate nei mesi scorsi a causa dei contagi, fino alle inchieste su eventuali illeciti nelle plusvalenze di diversi club, tra cui la Juventus: "Ci sono partite decisive che sono state rinviate 4 mesi fa. Non è regolare. Tra pochi giorni comincerà il processo alle plusvalenze, ma è già fuori obiettivo. La domanda attuale è, sono state fatte o no? Ma è una domanda da codice di leggi ordinarie, non da calcio, non da gara. Nel calcio la domanda è: se sono state fatte in modo indebito plusvalenze, quanto hanno alterato la gara?" scrive il direttore.