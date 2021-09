Sconcerti: “Juve? Allegri è convinto di avere un mare di problemi…”

Il giornalista ha parlato

Mario Sconcerti, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di vari argomenti, tra cui la stagione della Juventus: "Credo che Allegri è un allenatore che capisce prima le situazioni dei suoi giocatori, e oggi è convinto di avere un mare di problemi, tanto che è andato a Napoli coprendosi. Quando stava vincendo e il Napoli ha messo la quarta punta, ha cercato di coprirsi ancora di più. Non ha giocatori che sanno portare avanti il pallone in mezzo - proseguito Sconcerti - . Il Napoli lì è più forte, così soffri. Rabiot è uno splendido giocatore ma da piccola parte del campo.

Tutti i problemi della Juventus Allegri li conosce benissimo, ma il fatto di conoscerli non vuol dire che sia in grado di risolverli. Io vedo gli stessi problemi tecnici dello scorso anno. MecKennie-Locatelli non è una coppia di mezzali. Inter? Hanno fatto un autogol e poi c'è stato un tiro straordinario di Augello. Non si può guardare il campionato guardando una partita. E' andata avanti due volte su un campo difficile, dove neanche il Milan ha fatto bella figura. Vedremo più avanti, tirar conclusioni adesso non è possibile.

Certamente è corta in mezzo a campo l'Inter, su Sensi non puoi fare affidamento, Vidal va aiutato, poi Vecino è un anno che non gioca. E' tanto forte nel centrocampo titolare quanto fragile nella panchina. Chi mi ha colpito in questa giornata? Posso dire Okereke del Venezia, che ha fatto un gol straordinario, partendo dalla sua area. Poi mi ha colpito certamente Tonali, perché se da Kessiè ti aspetti una certa personalità, da lui no. Si sta confermando a livelli che non ha fatto vedere lo scorso anno. E poi Ospina, che ha salvato una partita dominata con una grande parata su Kulusevski - ha concluso il suo intervento - ".