Sconcerti: “E’ un periodo che CR7 sta dando il peggio di se e mi chiedo il perchè”

Il noto giornalista ha rilasciato delle dichiarazioni dove ha parlato anche di Cristiano Ronaldo e della Juve

redazionejuvenews

La Juventus sarà costretta a trovare l'immediato riscatto nella sfida contro il Crotone, dopo il doppio ko delle ultime due uscite contro Napoli e Porto che, potrebbero compromettere il proseguo della stagione. Se nella gara contro i partenopei i bianconeri erano scesi in campo solo per i secondi 45 minuti, nella sfida di mercoledì in Portogallo invece, si è vista una Juve piu accesa verso il finale di gara, dall'ingresso in campo di Morata che, sicuramente ha dato piu possibilità di manovra ai suoi. Ad analizzare quello che è l'attuale momento di forma della Vecchia Signora è stato un grande esperto di calcio, il noto giornalista Mario Sconcerti, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato anche di CR7.

SULLA JUVE - "La Juve ha giocato molto peggio del risultato che ha ottenuto. Il Porto è una squadra modesta, ho visto una brutta Juve, che non c'è stata. Era sbagliata sotto tutti i punti di vista. Era vuota dentro. Il risultato più evidente è la scomparsa di Ronaldo. Non ricordo un Ronaldo che non incide in una partita. Girava a vuoto, ma è un periodo in cui sta dando il peggio di sé. E mi chiedo il perché. Dovesse non passare il turno, ma non ci voglio pensare. Per passare serve veramente poco. E' la quarta sconfitta nelle ultime dieci partite. Era cresciuta e in poche partite ha dimenticato tutto. Non è una squadra da vertice questa".

SU RONALDO - "Non ha proprio toccato palla. Era smarrito, si rendeva conto che non poteva fare niente e per lui era la cosa peggiore. Bisognerebbe vedere le sue analisi atletiche, parlare con lui. Non c'è un motivo tecnico. E' un ragazzo che non sta bene adesso e va aiutato. La Squadra? Non sa come muoversi".

SU PIRLO - "Non so dire se è presunzione o speranza. A me Pirlo piace ma è una persona complessa, non credo riesca a trasmettere tutto quello che dovrebbe alla squadra. E' una persona fredda, ma l'energia in certe occasioni deve arrivare. Per me la squadra ancora non ha capito cosa fare".