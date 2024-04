Savino: “Da Udine la Juventus è crollata psicologicamente”

Intervistato per Radio Bianconera, Roberto Savino ha commentato il percorso della Juventus in questa stagione. Ecco le sue parole: “Bisogna assolutamente rispettare la struttura piramidale nelle grandi società e quando mancano alcune pezzi la stessa piramide è storta. Ci sono evidenti nei nella dirigenza bianconera, nella rosa e nel settore tecnico. Ogni componente ha le sue colpe e quindi è parte del problema a prescindere dal ruolo che svolge. Noto una serie di corresponsabilità che partono dalla dirigenza, sicuramente incompleta. La storia ci insegna che ogni Juve vincente era supportata da una forte struttura societaria, pronta a risolvere qualsiasi problema. La rosa è deficitaria, soprattutto a centrocampo. Poi c'è l'allenatore. Ad Allegri do meriti per le prime due stagioni, ma in questa dall'Udinese in poi ci ha capito poco. La squadra è crollata psicologicamente. Qualcuno sostiene che i giocatori non l'abbiano seguito: se fosse vera questa cosa la colpa comunque sarebbe di Max. Finire a -8 dall'Inter avrebbe avuto un significato diverso”.