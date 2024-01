Saltato definitivamente Kean all’Atletico: tempi di recupero più lunghi

Moise Kean non andrà all'Atletico Madrid. Il giocatore nelle scorse ore si è sottoposto alle visite mediche e il club spagnolo ha voluto effettuare test approfonditi covando dubbi sui tempi di recupero dell'attaccante.

Dopo questo intoppo, il club spagnolo aveva pensato di rinegoziare i termini del prestito, per poi stoppare definitivamente il discorso. L'attaccante classe 2000 è alle prese con un infortunio alla tibia che nell'ultimo mese gli ha causato tanti problemi. Un infortunio che ha spinto l'Atletico Madrid a mettere in stand-by l'operazione, ora definitivamente salta. Le visite mediche, infatti, avrebbero fatto emergere tempi di recupero più lunghi del previsto per una completa guarigione.