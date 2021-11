Salernitana-Juve, le pagelle di Di Livio: Dybala il migliore. Kean, non ci siamo

Le pagelle del match

redazionejuvenews

Szczesny — 1

Szczesny 6

: Ennesima porta inviolata della stagione. Oggi è stato impegnato pochissimo, dunque si merita la sufficienza in pagella. Sul palo di Ranieri può pregare solamente che non entri il pallone.

Cuadrado — 2

Cuadrado 6.5

: In fase offensiva spinge molto e mette tanti palloni buoni in mezzo all'area (come il cross sul secondo gol di Chiellini, poi annullato). Ogni volta che punta l'uomo è sempre pericoloso.

De Ligt — 3

De Ligt 7

: Nel primo tempo fa una grandissima prima frazione di gioco annullando insieme al suo compagno di reparto ogni attacco della Salernitana. Deve ancora migliorare la marcatura sulle palle inattive e sui cross.

Chiellini — 4

Chiellini 7.5

: Oltre alla rete annullata, una delle sue migliori partite di questa stagione. Esegue grandi chiusure difensive e imposta il gioco con leadership.

Luca Pellegrini — 5

Luca Pellegrini 6

: Nel primo tempo mette in mezzo un paio di cross pericolosi, nel secondo rallenta un po' il ritmo e le discese offensive sulla fascia. Nel complesso si merita il 6 in pagella.

Locatelli — 6

Locatelli 6

: Non incide a centrocampo come nella maggior parte delle partite, si fa ammonire e non brilla con la palla tra i piedi. Sicuramente non del tutto in serata.

Kulusevski — 7

Kulusevski 7

: Finalmente il vero Kulusevski. Nelle azioni offensive si rende molto pericoloso e serve l'assist per il primo gol di Dybala.

Bentancur — 8

Bentancur 6.5

: Va una volta molto vicino al gol ed esegue bene vari inserimenti offensivi verso l'interno dell'area avversaria. Se la cava anche in fase di impostazione sbagliando poco.

Kean — 9

Kean 5.5

: Sfrutta male la sua occasione dal primo minuto dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per varie partite. Si impegna, ma non riesce quasi in niente.

Bernardeschi — 10

Bernardeschi 6

: La sua prestazione è insufficiente fino all'assist per Morata in occasione del secondo gol della Juventus. Si merita il 6 in pagella per il rotto della cuffia.

Dybala — 11

Dybala 8

: Senza dubbio il migliore in campo. Autore del primo gol (bellissimo), è colui che ha fatto partire l'azione servendo Bernardeschi in occasione della seconda rete bianconera. Per il resto "ubriaca" la difesa della Salernitana con i suoi dribbling e con le sue giocate. All'ultimo secondo scivola su una zolla e sbaglia il rigore del potenziale 3-0, ma ciò non influisce sulla sua grandissima prestazione.