Ronaldo re del Sol Levante: è lui il più seguito in Cina

TORINO – Il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo è finito al centro delle polemiche per il presunto viaggio a Courmayeur per il compleanno della compagna Georgina, che i due avrebbero passato fuori dai confini del Piemonte. I carabinieri della Valle D’Aosta starebbero indagando, con il portoghese che al massimo rischia una multa di 400 euro. Ronaldo è intanto rientrato a Torino, dove nell’allenamento di ieri ha dato spettacolo nella partitella, vinta con il tecnico Andrea Pirlo in squadra.

Ronaldo sta scaldando i motori per la parte più importante della stagione, e intanto continua ad aumentare la sua popolarità a livello globale. In Cina infatti, con l’anno appena passato sotto lockdown e con tutti i problemi legati al COVID, gli abitanti del Sol Levante si sono riversati in massa sui social network e sulle piattaforme social orientali, quali Douyin e Weibo, dove il calciatore portoghese è risultato essere e confermarsi il giocatore più popolare. A certificarlo è stato il report annuale di Red Card: il portoghese risulta così il più popolare e seguito, e alle sue spalle sul podio dei calciatori più amati e seguiti in Cina, ci sono il brasiliano Neymar e, al terzo posto, l’argentino Leo Messi.

“Grazie a tutti per questo premio, che ricevo per la terza volta. So quanto siano appassionati i tifosi cinesi, e questo è un vero onore per me. Vi auguro il meglio e spero di vedervi presto” i ringraziamenti del calciatore bianconero, che si è confermato anche al primo posto nella speciale classifica del numero di follower sui social cinesi, con 10,07 i milioni di seguaci.

Dietro di lui David Beckham con 8,72 milioni di seguaci, Neymar con 7,56 milioni, Anthony Martial con 6,6 milioni, e solo al quinto posto Lionel Messi con 6,59 milioni di follower. Nella classifica dei club europei più popolari la Juventus risulta poi essere l’unica italiana presente in top 10 con un index di 54, perdendo due posizioni e classificandosi settima al pari del Psg. Al primo posto il Barcellona con un punteggio di 86, seguita da Real Madrid con 81 e Chelsea con 76.

