Ronaldo: “Questo titolo ci dà fiducia. Scudetto? Milan e Inter sono forti, ma possiamo farcela”

TORINO – Al termine del match di Reggio Emilia tra Juventus e Napoli valido per la Supercoppa italiana, ha parlato ai microfoni di Rai Sport il man of the match, Cristiano Ronaldo. Di seguito le sue parole: "Partita sofferta ed era un campo difficile, una Supercoppa super importante nonostante il terreno di gioco che non era il massimo. L'Inter? Dovevamo avere un atteggiamento diverso oggi, questo titolo ci può dare fiducia nelle prossime partite ed era importante vincere. Scudetto? Milan e Inter sono molto forti ma credo che è possibile e che possiamo vincere".