Ronaldo: “Futuro? Vorrei giocare ancora tanti anni, ma nel calcio non si sa mai. Portogallo? Sogno il Mondiale”

TORINO- Premiato in occasione dei “Golden Foot Awards” con il riconoscimento di “calciatore del secolo”, Cristiano Ronaldo è tornato ad allenarsi con ancora più convinzione alla Continassa, dove la Juventus è tornata al lavoro per preparare nel migliore dei modi la gara contro l’Udinese del prossimo 3 Gennaio. Il fenomeno portoghese è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport dopo aver ricevuto il premio e, tra le altre cose, ha rilasciato anche alcune dichiarazioni sul proprio futuro: “Quando hai le giuste motivazioni il resto non ha importanza. Oggi posso dirvi che mi sento bene, sono in un grande momento ma non so cosa succederà in futuro con certezza. Vivo il presente, vivo il momento, Questo è un momento felice a livello personale, sono contento. Mi sento ancora in grande condizione, al vertice e spero di giocare ancora per tanti anni. Ma questo non si può mai dire nel calcio. Questo è il gioco, questi siamo noi: non c’è certezza su cosa accadrà o non accadrà in futuro.

“Quando ho l’occasione di confrontarmi con i giovani gli dico sempre la stessa cosa: “Godetevi al massimo il momento, perchè non si può mai sapere cosa succederà. Può accadere di tutto nelle vostre vite, nella vostra famiglia. Godetevi al massimo quello che avete”. Il mio obiettivo è certamente quello di avere un futuro luminoso. Portogallo? Abbiamo vinto l’ultimo Europeo nel 2016, ora dobbiamo restare con i piedi per terra. Ora puntiamo anche al Mondiale, tutto è possibile ma restiamo anche realisti. Il mio sogno è vincere ancora con la Nazionale. Ho già vinto Europeo e Nations League, ora mi manca solo il Mondiale. Ho vinto trofei con qualsiasi club in cui ho giocato, vincere anche la Coppa del Mondo sarebbe un sogno”.

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<