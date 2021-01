Ronaldo fa 250 milioni di followers: “Grazie, siete tutti parte di questo viaggio”

TORINO – La Juventus si è imposta ieri sera per 4-1 contro l’Udinese, iniziando al meglio il suo 2021 dopo la conclusione disastrosa dello scorso, quando i bianconeri avevano perso per 0-3 tra le mura amiche dell’Allianz Stadium contro la Fiorentina, subendo la sconfitta peggiore in campionato della storia della casa bianconera. Anche ieri sera mattatore della partita è stato Cristiano Ronaldo, che ha messo a referto una doppietta, che è andata ad aggiungersi ai gol di Chiesa e Paulo Dybala.

Ronaldo ha quindi iniziato al meglio il nuovo anno, andando ancora a segno e portandosi in cima alla classifica dei marcatori, con 14 gol in 14 partite. Ronaldo è membrato in grande forma ieri sera, ed ha trascinato la squadra per tutta la durata della partita, prendendosela sulle spalle anche nei pochi momenti di difficoltà incontrati ieri sera da parte dei bianconeri, ancora non bellissimi e non rodatissimi. Il calciatore portoghese si è dimostrato ancora una volta l’uomo in più, quello in grado di trascinare il resto della squadra e di prendersi le responsabilità.

Se Ronaldo è una star indiscussa nel campo, status che gli è valso anche l’inserimento da parte di France Football nella formazione migliore dello scorso anno, il portoghese risulta esserlo anche fuori, come dimostra il grande traguardo raggiunto sui social. Su Instagram infatti, il portoghese ha raggiunto la cifra record di 250 milioni di followers, e a livello mondiale è primo per numero di seguaci davanti alla cantante Ariana Grande e all’ex wrestler e attore Dwayne “The Rock” Johnson. Per il grande traguardo raggiunto il portoghese ha pubblicato un post, nel quale ha voluto ringraziare tutti per il traguardo raggiunto: “250 milioni! Che numero incredibile! Grazie a tutti, fate tutti parte di questo viaggio.”