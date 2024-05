Roma-Juventus, Marelli: “Espulsione di Weah? Non era neanche fallo”

Nel posticipo serale della quart'ultima giornata del campionato di Serie A, la Juventus di Massimiliano Allegri pareggia allo stadio Olimpico contro la Roma di Daniele De Rossi. Il match, molto bello dal punto di vista spettacolare, è risultato anche molto corretto su quello disciplinare. Un solo episodio avrebbe sollevato il disappunto dei giallorossi, ovvero un presunto mancato cartellino giallo ai danni di Timothy Weah. Il terzino della Juventus, già ammonito, sarebbe così stato espulso poco dopo l'inizio della ripresa. Sull'episodio da moviola si è espresso, dagli studi di DAZN, Luca Marelli. Per l'ex arbitro non ci sarebbe dubbi sulla decisione del direttore di gara Andrea Colombo. Ecco le sue parole: "A mio parere è un errore dell'arbitro: si tratta di un semplice contrasto di gioco, non doveva fischiare il fallo. Weah non poteva sparire in quella circostanza, arriva per primo sul pallone e scivolando travolge l'avversario".