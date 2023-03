I TOP e FLOP di Roma-Juve: bene Kostic, follia Kean

Da Kean fino a Kostic: i TOP e FLOP tra le fila della Juve nella partita di Serie A contro la Roma di Mourinho

redazionejuvenews

Termina con una sconfitta il match della Juve contro la Roma, sconfitta dal gol di Mancini nella seconda frazione di gioco. Brutto stop per la squadra di Massimiliano Allegri, che non riesce a ripetersi dopo l'ottima prestazione vista nel derby della Mole contro il Torino. Ma chi sono stati i migliori e i peggiori in campo? Andiamo alla scoperta dei TOP e FLOP del match.

Tra i TOP impossibile non citare Kostic, vera spina nel fianco per la difesa della Roma. L'esterno serbo ha corso su e giù per la fascia sinistra in maniera ininterrotta, tra i più propositivi in casa Juve. Positiva anche la prestazione di Danilo, sempre sicuro e attento in ogni fase della partita.

Tra i FLOP, un po' a sorpresa, c'è Di Maria: da uno come il Fideo ci si aspetta qualcosa in più. Mourinho gli costruisce una gabbia attorno e l'argentino non riesce ad accendersi come suo solito. Negativa anche la prova di Kean, subentrato nel secondo tempo e espulso dopo pochissimi secondi.