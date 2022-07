Rocchi: “Cercherò di non ripetere gli errori, ci aspetta un tour de force”

Giornata importante per i vertici arbitrali italiani oggi a Coverciano, dove è stato deciso e reso noto il quadro degli Organi Tecnici. Questa la nota sul sito dell'AIA: "Al termine della riunione del Comitato Nazionale dell’AIA, che ha deliberato le nomine degli Organi Tecnici, del Responsabile del Settore Tecnico e dei Presidenti dei CRA/CPA, il Presidente Alfredo Trentalange, il Vice Duccio Baglioni, il Responsabile della CAN Gianluca Rocchi ed il Responsabile della CAN C Maurizio Ciampi hanno commentato in un’intervista questa importante giornata. Con le nomine odierne, in aggiunta a quelle già approvate di ieri, si completa infatti la composizione delle Commissioni Arbitri Nazionali, che quindi potranno iniziare a lavorare per la nuova Stagione Sportiva".