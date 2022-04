Juve, meno due al Bologna. Emergenza a centrocampo

Antivigilia della sfida contro la squadra rossoblù. Ecco il report della seduta di allenamento di oggi: a centrocampo sono sempre di meno.

A due giorni da Juventus–Bologna (l’appuntamento all’Allianz Stadium è fissato per le 18:30 di sabato 16 aprile) i bianconeri proseguono la preparazione del match alla Continassa. La squadra si è ritrovata questa mattina al JTC: seduta odierna incentrata sulla fase di possesso palla per la costruzione sotto pressione e sulla finalizzazione su combinazioni di gioco . Domani, vigilia del match, l’appuntamento in campo è fissato per il mattino. A seguire, alle 14:00, conferenza stampa di Mister Allegri come sempre in diretta su Juventus TV".

Allegri ritroverà Morata e De Sciglio dopo la squalifica. In attacco lo spagnolo sembra il favorito per affiancare Vlahovic, mentre in difesa il terzino potrebbe far rifiatare chi ha giocato nelle ultime gare. Il mister infatti dovrà gestire le forze in vista della semifinale di ritorno diCoppa Italia contro la Fiorentina, in programma mercoledì alle 21. Una gestione che non potrà fare a centrocampo: l'infortunio di Arthur infatti si è aggiunto a quelli di Locatelli e McKennie. A disposizione a centrocampo restano Zakaria e Rabiot, con il giovane Miretti che si è allenato a parte per una lieve distorsione alla caviglia. In mediana non è escluso l'utilizzo di Danilo, già visto in quella posizione in stagione.