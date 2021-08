Repice: “La Juve parte gia favorita per lo scudetto”

Il noto radiocrinista ha parlato

Il noto radiocronista Francesco Repice, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW, dove ha parlato di diversi temi riguardanti la prossima stagione di Serie A.

SULLA JUVE - "C'è la cura rivitalizzante di Allegri, che metterà le cose a posto. Io credo che comunque parta favorita già ora la Juventus, con l'Atalanta a parimerito e le altre un gradino dietro insieme. Tutte hanno difficoltà sul mercato, anche il Napoli. Sono stupito dell'accerchiamento nei confronti dei Friedkin, non so a cosa si stia giocando. Aspetto fiducioso la questione Insigne e anche in casa Roma per Dzeko".

SU DZEKO - "Ormai sono tre anni che ogni calciomercato deve andare via. Ogni volta sembrava tutto fatto e poi è rimasto. Ora si punta ad Abraham, che sembra la prima scelta. Ma una cosa è arrivare a Icardi, una cosa è arrivare ad Azmoun o Abraham. Vedremo se sono realmente nel mirino di Pinto. Io credo ancora che la priorità della Roma sia un centrocampista e non un attaccante. Se Dzeko andrà via, si troverà una soluzione. Per me Xhaka non è saltato, nulla è ancora deciso. Per me non è Abraham l'uomo che può sostituire Dzeko. E non credo alla convivenza Icardi-Messi. Lo prenderà chi pagherà il suo lauto ingaggio, anche la metà. Io farei questa offerta al PSG. Io prenderei lui, è il centravanti vero, quello che ti assicura tanti gol".

SULL'INTER - "Quanto incassa l'Inter per la cessione di Lukaku? Quanto ha bisogno di monetizzare per potersi muovere sul mercato? Sennò ci vuole un'altra cessione. Quell'attacco sarebbe più che competitivo, ma devi sederti al tavolo con Lotito per Correa e non sarà una trattativa semplice. La Lazio sta bene e non deve svendere. E l'Inter ha problemi economici, non è una trattativa così facile".