Ancora Reichart: “Agnelli, Perez e Laporta vogliono migliorare il calcio”

Il nuovo amministratore della società che gestisce il progetto della Superlega, ha parlato in un'intervista a Tuttosport anche del presidente

Bernd Reichart, nuovo amministratore della società che gestisce la Superlega, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport. Sul rapporto con Ceferin: "Ci parleremo, se lui vorrà ovviamente. Al momento gli abbiamo spedito una lettera che lui ha ricevuto e ha fatto sapere che risponderà a tempo debito. Aspettiamo. Lo stesso vale per Infantino. Parleremo con tutti coloro che hanno a cuore il futuro del calcio europeo, che è un problema anche di cultura. Il calcio è l’unico sport veramente globale nel mondo. È nato in Europa e si è espanso ovunque nel corso del secolo scorso, adesso affronta una crisi di interesse, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni. Possiamo ignorarla, ma il risultato è che il calcio europeo finirebbe per diventare sempre meno rilevante e l’Europa stessa perderebbe un elemento importante della sua cultura".