Ravanelli: “Non voglio immaginare una Juve senza Chiesa ma deve cambiare”

In casa Juventus Massimiliano Allegri sta cercando di risolvere la situazione legata a Federico Chiesa : da dopo il rientro dall'infortunio il giocatore non è mai riuscito ad esprimersi ai suoi livelli abituali, ed il tecnico toscano sta cercando di recuperarlo per l'ultima parte della stagione.

"Chiesa sarebbe ideale nel tridente di Spalletti. Io amo Chiesa, per me è fortissimo, non posso pensare di vedere una Juve senza Chiesa nel futuro. Però deve cambiare atteggiamento in campo, deve essere meno insofferente. Quando vai a battere una punizione o un angolo gli ultimi minuti, che magari sei anche sotto, non puoi andarci camminando più piano di un ottantenne, devi dimostrare che hai la voglia giusta. Federico, io ti voglio bene e per me sei un grandissimo giocatore, ma per stare alla Juve devi cambiare atteggiamento".