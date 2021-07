Ravanelli: “Allegri come Mancini. Donnarumma fece un provino alla Juve, bastava poco per prenderlo…”

L'ex attaccante della Juve ha parlato

Fabrizio Ravanelli , ex attaccante della Juventus , ha parlato ai microfoni di Tuttosport di vari temi tra cui l'arrivo di Allegri, una eventuale cessione di Ronaldo e un interessante retroscena di Donnarumma, che fece un provino con la Juventus. Queste le sue parole: "Se mi ricordo Donnarumma? E come faccio a dimenticarmelo! Era mostruoso già all’epoca. Aveva il fisico di adesso, però in un ragazzino di 12 anni. Ho il ricordo di un ragazzino potente, esplosivo, impressionante: parava tutto. Tanto che, siccome nessuno dei nostri ragazzi riusciva a segnare a Donnarumma dal limite dell’area , lo sottoponemmo a una scarica di tiri all’altezza del dischetto del rigore. Ma era comunque quasi impossibile fargli gol. Lasciava tutti a bocca aperta, Gigio.

Tutti prenderanno la nostra Nazionale come modello. La Juventus la scelta più importante l’ha già effettuata richiamando Allegri. Max è il grande colpo del mercato bianconero. È una garanzia: ricostruirà lo spirito, il carattere e la mentalità Juve necessari per tornare a dominare in Italia e in Europa. Un po’ come ha fatto Mancini nell’Italia: infatti sono due tecnici vincenti e che si assomigliano. Ronaldo via? Ronaldo me lo terrei ben stretto. Cristiano viaggia ancora a medie-gol sovraumane, poi dipenderà da lui. Chi prendere se il portoghese partisse? Tutta la vita Gabriel Jesus del Manchester City. Meglio lui di Mauro Icardi o Dusan Vlahovic".