Rassegna stampa Juventus: viglia di campionato

La Juventus scenderà in campo domani all'ora di pranzo nella partita contro il Venezia, valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano

Sabato di vigilia

Sabato di vigilia per la Juventus che ha potuto lavorare tutta la settimana per preparare la partita in programma domenica alle 12:30 contro il Venezia.