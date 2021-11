Rassegna stampa/ Juve, serve un punto. Vlahovic con i soldi della qualificazione

Tutte le notizie principali della giornata che riguardano i bianconeri.

redazionejuvenews

Basta un punto — Questa sera i bianconeri avranno la prima occasione per riscattarsi dopo le brutte sconfitte contro Sassuolo e Hellas Verona, soprattutto per ottenere di diritto l'accesso agli ottavi della Champions League.

L'avversario di turno sarà lo Zenit che farà visita ai bianconeri all'Allianz Stadium, ai quali basterà un punto per accedere alla fase successiva.

Mezzo Vlahovic — La conquista agli ottavi servirà si per risollevare il morale e continuare a credere in quello che ad oggi sembra essere solamente un sogno lontano, ma soprattutto per incassare ulteriori fondi che in questo momento sono come una boccata di ossigeno.

Fondi, che la Juve potrebbe reinvestire nella finestra di gennaio per l'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic. L'accesso agli ottavi infatti, porterà nelle casse dei bianconeri circa 25 milioni di euro.

La metà di quelli che servirebbero per acquisire il cartellino del centroavanti serbo, come titola anche la prima pagina della versione odierna di Tuttosport: "Juve, ti giochi mezzo Vlahovic".

Pogba — Oltre a Vlahovic, un altro nome che non è mai uscito dall'orbita degli uffici della Continassa è quello del centrocampista francese Paul Pogba.

Il Campione del Mondo in carica è infatti in uscita dal Manchester United e nei mesi precedenti non ha mai nascosto il suo amore per il club bianconero ed è proprio per questo che i tifosi juventini non hanno perso le speranze di vederlo sotto la Mole.

Speranze che vengono alimentate anche dal portale spagnolo Diario, il quale avrebbe rivelato come il Real Madrid si sarebbe defilato nella corsa perche non avrebbe intenzione di spendere quelle cifre per il centrocampista.

Rugani favorito — Ancora qualche dubbio di formazione per Allegri che potrà contare sul rientro di Federico Chiesa, lasciato a casa nella trasferta di Verona.

Ma tra gli undici titolari potrebbe esserci anche una 'novità' mai avvenuta in questo avvio di stagione.

Stiamo parlando della possibilità di vedere il difensore Daniele Rugani in campo dal primo minuto, trovando cosi quello che potrebbe essere il suo esordio in bianconero nel secondo ciclo di Allegri.