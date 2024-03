Rassegna stampa – Juve non c’è nulla per cui essere Allegri: panchina a rischio

Sette punti in otto giornate: la Juve è in crisi nera e Massimiliano Allegri rischia davvero l'esonero. Tutte le notizie di giornata

Oggi è lunedì 18 marzo 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Continua il periodo no della Juve: andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sui bianconeri.

"Max scotta" , questo il titolo de La Gazzetta dello Sport che apre con il futuro dell'allenatore della Juve. In taglio alto: "Vuoi Theo? Dammi 100". A lato: "E l'Inter si riposò" e "Shock viola".

Il Corriere dello Sport apre con il pari dell'Inter: "Interrotta". In taglio alto: "Barone, angoscia viola". In basso: " Allegri contro tutti. Scalata De Rossi".

Tuttosport

Tuttosport titola: "Max, fino a quando?". E ancora: "Per la Juve numeri che in passato furono da esonero, brutto gioco e tanti fischi". In alto: "Dramma Barone: rinviata Atalanta-Fiorentina". A lato: "Dai, Toro! All'Europa ci pensiamo" e "Acerbi mi ha detto negro".