Ranieri: “La Juventus è la migliore in Europa a difendere”

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole in conferenza: "Una squadra che sa il fatto suo, idem l'allenatore. Sa trovare il goal e difende come nessuna in area. In Europa nessuna sa come impedire agli avversari di entrare in area. Sono micidiali nelle palle inattive. I miei calciatori? E' ovvio che non li posso conoscere nel profondo, ma negli allenamenti noto quello che fanno. E' importante che loro sappiano che io non ho paletti, e se si allenano bene io li mando in campo, anche in base alle tipologie di avversari. Mi conoscono e sanno come agisco. Salvezza? Credo 35/36, sotto si rischia. Nessuno ci sta e le squadre coinvolte sono ancora vive. Nessun risultato è scontato. Nelle ultime dieci giornate si assiste sempre al 'si salvi chi può' e chi mantiene i nervi saldi raggiunge l'obiettivo".