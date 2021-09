Rampulla su Szczesny: “E’ solo uno stato mentale. I brutti momenti capitano a tutti”

L'ex bianconero ha parlato

"Probabilmente le voci di mercato, legate a Donnarumma hanno creato un po’ di imbarazzo a Szczesny a livello mentale. Mi auguro sia solo questo così da poter tornare quello ammirato in passato. I momenti difficili capitano a tutti. E’ una confusione mentale passeggerà. Mettere Perin? Potrebbe essere una soluzione ma al primo errore non si cambia per forza il portiere, tranne che non te lo chieda lui. Con il Malmoe ha fatto il suo, il portiere si recupera con la continuità e Allegri fa bene e dargli fiducia. Donnarumma? L’esborso economico sarebbe stato notevole ma anche Szczesny guadagna abbastanza. Se l’ingaggio non era così distante da quello del polacco, io un tentativo l’avrei fatto. Prendendo Donnarumma avresti avuto un portiere per 15 anni. I big stranieri cercano l’ingaggio, io punterei su un giovane italiano che possa maturare. Bisogna fare i conti comunque con un discorso economico. 7 milioni per Szczesny diventa insostenibile. Io punterei su un italiano, magari su Audero".