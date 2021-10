QUI ROMA – Mourinho: “Allegri sa come giocheremo. Abraham unico dubbio”

L'allenatore della Roma ha presentato la sfida contro la Juve nella conferenza stampa

redazionejuvenews

Ecco le parole rilasciate dall'allenatore giallorosso Josè Mourinho, nella conferenza stampa di presentazione del match contro la Juve.

SULLA PARTITA - "Allegri sa come giocheremo, l'unico dubbio è solo la presenza di Abraham; io invece non so con chi scenderà in campo la Juventus, perché a parte Dybala e Rabiot Max ha tante opzioni e per me è più complicato preparare la gara. Ma non voglio snaturare la squadra e le mie idee. E' chiaro che c'è divario tra Roma e Juve, ma quando inizia la partita dobbiamo giocare con personalità e coraggio dimenticandoci questa differenza".

JUVE ANCORA IN CORSA? - Domanda da fare a Max, non per me. Io dico di sì perché è una squadra fortissima che gioca per vincere le partite e il campionato. Hanno un grande allenatore con esperienza nel calcio italiano. Ovviamente è una candidata forte."

SU ALLEGRI - "Non è una sfida tra me e lui. È Juventus-Roma e in passato era Manchester United-Juve. Mi farà piacere salutarlo prima della partita e dopo. C’è rispetto e stima, siamo stati tante volte insieme nelle riunioni Uefa. Non posso dire che sia una grande amicizia, ma mi piace come persona. Abbiamo un buon rapporto. Sono felice che è tornato a lavorare perché un allenatore come lui ha fatto troppa vacanza. E quella di risultatisti non è un'etichetta negativa: io e lui abbiamo vinto qualcosa e deve essere visto in modo positivo".

SULL'ACCOGLIENZA DELLO STADIUM - "Magari riceverò la stessa accoglienza di sempre o magari una diversa: non lo so! La gente è rimasta con la reazione emozionale di dieci secondi dimenticando novanta minuti di partita. Oggi si parla di rispetto, ma in quei novanta minuti si è dimenticato tutto questo. Non è un dramma".