Qui Porto, Pepe: “Dagli anni al Real, al ritorno in Portogallo: dico tutto”

Le dichiarazioni del centrale difensivo del Porto

Tra i protagonisti del match di questa sera ci sarà anche Pepe, leader difensivo e capitano dell'undici lusitano. Grande amico di Cristiano Ronaldo, con cui ha condiviso numerosi successi sia al Real Madrid che con la maglia della Nazionale, il difensore ha ripercorso così i momenti salienti della sua carriera: "Il primo arrivo a Oporto? Era una grande sfida sostituire un grande difensore centrale come Ricardo Carvalho, Jorge Costa mi ha aiutato tanto in questo. Era una leggenda del club, come Vitor Baia. Mi ha fatto capire cosa significasse vestire la maglia del Porto. Lo chiamavano "l’animale", ma era il nostro animale. Il passaggio al Real Madrid? Per un giovane lasciare un campionato con meno visibilità e poter giocare al fianco di difensori come Cannavaro o Sergio Ramos era una grande sfida, ma mi sentivo pronto grazie all’esperienza accumulata negli anni al Porto. Fare il difensore è la mia passione, a maggior ragione farlo per il Real Madrid.