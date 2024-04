Privamera – La Juventus torna al successo: piegata l’Atalanta di misura

Dopo due mesi dall'ultima volta, la Juventus Primavera assapora nuovamente il dolce sapore del successo. Sul campo dell'Atalanta, la squadra allenata da mister Montero sigla una rete nel primo tempo con Anghelè al 35' minuto. Una conclusione forte e precisa che tanto basta per avere la meglio sulla compagine nerazzurra. Il lampo del giocatore bianconero rompe l'equilibrio di una partita giocata fino a quel momento a ritmi blandi, nel quale la Juve non è dispiaciuta pur senza meravigliare. Nella ripresa i padroni di casa aumentano il forcing, ma trovano davanti a sé un efficace muro bianconero. Negli ultimi minuti di gara è però Ngana ad avere il pallone per mettere in ghiaccio la partita. Il giocatore sbaglierà clamorosamente davanti al portiere, impedendo alla Juventus di chiudere il discorso con qualche secondo d'anticipo.