Porto-Juventus, la probabile formazione dei bianconeri

TORINO – Stasera la Juventus torna in campo per la Champions League. L’ossessione dei bianconeri riparte dal Dragao, dove Pirlo e compagni affronteranno il Porto. Gli uomini di Conceicao, difficili da affrontare per qualunque avversario, proveranno a difendere le proprie mura affidandosi alla solita compattezza e solidità difensiva. Andrea Pirlo ha spiegato che la gara andrà giocata in maniera intelligente, con la pazienza giusta per scardinare la barricata del Porto. Se il tecnico bianconero potrà scegliere tra diversi modi di affrontare il match dal punto di vista tattico, non avrà grossi dubbi per quanto riguarda la formazione. Le tante defezioni costringono Pirlo a schierare una formazione praticamente obbligata. L’assenza di Bonucci, che rischia un stop di circa venti giorni, farà scendere nuovamente in campo la coppia Chiellini-de Ligt, supportata sulle fasce da Danilo e da Alex Sandro. Manca all’appello anche Cuadrado, spesso fondamentale in questa prima metà di stagione.

A centrocampo, saranno Bentancur e Rabiot a provare a dare il la alle manovre bianconere. Arthur non è disponibile, mentre Ramsey non dovrebbe avere gamba per più di uno scampolo di partita. Probabile che sarà dunque McKennie a ricoprire il ruolo di trequartista e incursore. Sull’esterno opposto dovrebbe partire titolare Chiesa, a supporto della coppia formata da Cristiano Ronaldo e Morata. Lo spagnolo sembrerebbe in vantaggio su Kulusevski, anche se è a digiuno da un po’ e potrebbe aver bisogno di rifiatare. In panchina tornerà Dybala, ma il viaggio del numero 10 sarà più una trasferta da sostenitore che da calciatore. Difficile che l’argentino possa scendere in campo domani, ma il fatto che sia tornato tra i convocati farebbe pensare ad un rientro più vicino. Anche Bonucci compare nell’elenco dei convocati ed è partito per il Portogallo con il gruppo, ma anche stavolta dovrà vivere il match contro il Porto da spettatore, anche se stavolta non sarà su uno sgabello.

Porto-Juve, ecco la probabile formazione di Pirlo

Juventus (4-4-2) – Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Morata, Ronaldo.