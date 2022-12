Pogba: via libera dalla Juventus per assistere alla finale del Mondiale

La Juventus scenderà in campo questo pomeriggio contro l'Arsenal a Londra, in una partita amichevole che sarà la prima uscita dei bianconeri dalla sosta per il Mondiale. Molti dei titolari non ci saranno, con Allegri che darà largo spazio ai giovani. Tra gli assenti ci sarà anche Paul Pogba, i cui tempi di recupero si sono ulteriormente dilatati, con il francese che ora potrebbe non rientrare prima della fine di gennaio.