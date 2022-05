Pogba: la Juve disposta a sfondare il tetto ingaggi

Secondo indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra e riportate dai tabloid britannici, la società bianconera sarebbe disposta a superare il tetto ingaggi per il Polpo

redazionejuvenews

La Juventus, dopo aver conquistato l'accesso matematico alla prossima ChampionsLeague, ha perso ieri sera la finale di Coppa Italia contro l'Inter, ritrovandosi per la prima volta dopo dieci anni con zero titoli. Centrare la Champions League era l'obiettivo minimo dei bianconeri, ma il resto della stagione lascia un po' l'amaro in bocca per quello che è successo e per come è successo. Anche per questo in estate dovrebbero esserci molti interventi sul mercato, soprattutto a centrocampo.

Il nome più caldo per il reparto centrale del campo sembra essere in questi giorni quello di Paul Pogba, in scadenza con il Manchester Untied e desideroso di tornare a Torino. Il francese è corteggiato dal PSG e da altri club, ma avrebbe messo tutto in stand by per dare priorità alla squadra bianconera. Pogba ha infatti rotto con tutto l'ambiente dei Red Devils, compresi i tifosi, che nelle scorse partite non gli hanno risparmiato fischi e cori, con il francese che ha risposto per le rime ai supporter. Una situazione che non potrà durare, e che a fine anno arriverà al capolinea, con Pogba che però ancora non ha scelto definitivamente il suo futuro, anche se ha ristretto notevolmente il campo.

Dopo le indiscrezioni riportate dal DailyMail nei giorni scorsi su di un interessamento del Manchester City per il francese, il giocatore, stando a quanto riportato da TheAthletic, avrebbe rifiutato la corte degli Sky Blues, e avrebbe ristretto la sua scelta a soli sue club, la Juventus e il PSG. Dal canto suo la squadra bianconera, stando a quanto riporta sempre in Inghilterra il Mirror, avrebbe rotto gli indugi e sarebbe disposta a sfondare il tetto ingaggi stabilito a 7 milioni l'anno pur di riportare a Torino il francese: 9 milioni a stagione sarebbe l'offerta per Pogba, che nei prossimi giorni scioglierà le riserve sul suo futuro.