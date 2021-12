Pochettino gela la Juve: “Chiunque ha bisogno di Icardi”

L'allenatore del Psg ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro dell'attaccante argentino, obiettivo di mercato dei bianconeri

Quella di ieri è stata una serata sorridente per tutto il mono Juve, grazie al successo dei bianconeri sul Cagliari per 2-0, ma soprattutto grazie al passo falso dell'Atalanta sul campo del Genoa che, ora vede la squadra allenata da Max Allegri a solo 4 distanze dalla Dea e dal quarto posto. L'obiettivo dei bianconeri è infatti quello di accedere alla prossima Champions League e per farlo dovrà affrontare un girone di ritorno completamente all'altezza del valore reale di questa squadra.