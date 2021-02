Pjanic riposta una storia con scritto: “Allegri top”. Frecciata a Pirlo?

Pjanic stuzzica Pirlo?

TORINO - Il momento della Juventus non è di certo dei migliori. I bianconeri, per ora, si trovano al sesto posto in classifica in Serie A con due partite da recuperare (una con il Crotone stasera e l'altra con il Napoli) e nella migliore delle ipotesi andrebbero a -5 punti dal primo posto, occupato in questo momento dall'Inter di Antonio Conte. Miralem Pjanic, centrocampista del Barcellona ed ex Juve, ha ripostato una storia in cui festeggia la vittoria di uno degli ultimi scudetti insieme a Cuadrado ed Allegri. Il bosniaco ha scritto: "Allegri top", come per lanciare una frecciatina alla società ed al tecnico Andrea Pirlo, che quest'anno rischiano di andare fuori dalla Champions League con il Porto e di non riuscire a mantenere il ritmo dei nerazzurri in testa alla classifica. Insomma, il consiglio di Pjanic sarebbe quello di richiamare Allegri, per rimettere "a posto" questa Juventus e tornare a lottare per la vittoria del tricolore.