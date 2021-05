Pjanic: “Questa stagione mi lascia un gusto amaro e domande che cercano risposte…”

Il bosniaco ha postato una foto sui social

Nella giornata di ieri l'Atletico Madrid si é aggiudicato il suo settimo titolo, vincendo di fatto la Liga ai danni delle inseguitrici e delle rivali di sempre, Barcellona e Real Madrid, con la grande partecipazione anche del Siviglia. Inutile dire l'amarezza registrata da Blaugrana e Galacticos per non essere riusciti a conquistare il trono di Spagna, lasciato comodamente al Pistolero Suarez. Anche l'ex bianconero Miralem Pjanjc non sembra molto entusiasta della stagione appena trascorsa, come si può apprendere attraverso un post pubblicato sul suo account Instagram.