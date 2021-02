Pirlo: “E’ stata la partita che abbiamo preparato. Mi sono sempre sentito all’interno di questo gruppo”

TORINO – L’allenatore della Juve, Andrea Pirlo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, nel post partita della sfida contro la Roma.

SULLA PARTITA – “Abbiamo preparato questo tipo di partita, sapevamo che la Roma gioca un calcio ottimo, quindi era difficile andarli a prendere con grande intensità, eravamo preparati per chiuderci e cercare di ripartire, perchè loro poi ti lasciano tanto campo, portano tanti giocatori in attacco. In fase difensiv aabbiamo fatto, le preventive le abbiamo fatte benissimo, quindi questo era il tipo di partita che volevamo fare. Difficile andare tutte le volte a prendere la Roma ed essere aggressivi. Quando siamo andati lo abbiamo fatto bene, quando non potevamo andare li abbiamo aspettati e ci siamo chiusi bene. Abbiamo fatto la partita che ha fatto la Roma all’andata , quando noi cercavamo di tenere il campo, loro sono ripartiti parecchie volte, noi siamo andati in difficoltà. Oggi avevamo studiato la partita al contrario, di cercare di difendersi bene e di trovare poi la soluzione a palla recuperata , perchè loro portavano tanti giocatori in fase offensiva, quindi lasciavano poi spazio per poter attaccare”.

SU CHIELLINI – “Giorgio sta facendo quello che sapevamo, è tornato a disposizione, sta giocando molto bene, ma sta giocando molto bene come tutti gli altri. Abbiamo trovato l’entusiasmo, ci siamo ricompattati, la fase difensiva adesso è molto più veemente, anche quando ci difendiamo nella nostra area siamo molto più attenti perchè sappiamo degli errori fatti in passato e su quello abbiamo lavorato. Finchè regge ce ne ha ancora, per adesso sta bene, speriamo possa continuare così”.

SU DI LUI – “Mi sono sempre sentito all’interno di questo gruppo, fin dall’inizio, mi hanno sempre dato grande disponibilità e lo si vede dall’atteggiamento dei grandi campioni in questo tipo ti partite, dove bisogna essere umili, bisogna correre anche intorno al pallone perchè non possiamo sempre averlo nei piedi e quindi quando siamo in fase difensiva c’è l’aiuto di tutti, lo abbiamo dimostrato in queste partite. Quando hai questo atteggiamento poi i risultati è più facile che possano arrivare. Stiamo arrivando per cercare di migliorare, siamo a buon punto, è una rosa molto competitiva, come abbiamo dimostrato questa settimana giocando a San Siro con tanti giocatori diversi, quindi su questo abbiamo tanto da lavorare”.