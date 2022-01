Pinsoglio è guarito dal Covid: il comunicato della Juve

Il terzo portiere della Juve è guarito dal Covid. Sarà a disposizione della squadra a partire da domani

Tra poche ore Juve e Roma scenderanno in campo in quella che sarà la seconda giornata del girone di ritorno, dove in palio ci saranno 3 punti fondamentali per le sorti delle 2 squadre. Sia i giallorossi che i bianconeri infatti, saranno chiamati a riscattare i passi falsi maturati nell'ultima uscita contro Milan e Napoli, ma soprattutto per tentare di restare aggrappate al treno che porta in Champions. Ancora molti dubbi di formazione per le due squadre viste le numerose assenze, con i giallorossi che dovranno fare a meno anche degli squalificati Karsdorp e Mancini. I bianconeri invece, recuperano si Kaio Jorge, Pellegrini e Chiellini, ma non potranno contare sulle presenze di Leonardo Bonucci, Alex Sandro e Danilo, ancora acciaccati e fuori condizione.