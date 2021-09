Piccinini: “Allegri deve lavorare soprattutto sulla fase difensiva”

Il noto telecronista ha commentato la vittoria della Juve

Nella serata di ieri è arrivata la prima vittoria in campionato per la Juventus che, ha battuto lo Spezia senza non poche difficoltà. Ad analizzare il momento che stanno vivendo i bianconeri ci ha pensato il noto telecronista Sandro Piccinini, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky.

"Qualcuno aveva visto come una possibilità per giocare meglio al calcio, non ho capito in base a quale principio. Magari Morata o Kean faranno 60 gol... A parte gli scherzi, Allegri dovrà lavorare soprattutto sulla fase difensiva: ci vorrà del tempo. Una delle poche note positive è aver rivisto un Dybala più tonico, che può dare quella qualità che l'anno scorso non ha dato, inguaiando Pirlo".