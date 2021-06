Perinetti: “Allegri ha aspettato che la Juve lo richiamasse”

Il ds ha parlato anche del ritorno di Allegri

Il ds Giorgio Perinetti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato anche della scelta della Juve di far ritornare Allegri sulla panchina dei bianconeri.

"Al momento si ritiene che sia quella la cosa più giusta, poi magari nel tempo puoi tornare sulle scelte. Allegri poi è sempre rimasto legato, aspettando senza andare altrove: è stato richiamato dopo aver aspettato, sa di tornare nell'ambiente giusto. Paratici dopo tanti anni di successi e lavoro insieme ha visto morire la sua esperienza, anche solo per inerzia. Sono stati creati i presupposti per la sua successione con un grande dirigente come Cherubini".